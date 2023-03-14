Торги в Токио на фоне банковского кризиса в США открылись падением

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 20 минут с открытия торгов потерял 2,08%

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Сильным падением котировок открылись во вторник торги на Токийской фондовой бирже на фоне банковского кризиса в США. Об этом свидетельствуют официальные данные торгов.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 20 минут с открытия торгов потерял 2,08% и вышел на отметку в 27 253 пункта. На этом же фоне ослаб курс доллара по отношению к японской иене, потеряв 0,91% и выйдя на отметку в 133,26-133,27 иен за доллар. В то же время местные аналитики сходятся во мнении, что ситуация в банковском секторе США в целом окажет ограниченное влияние на фондовые рынки, поскольку не является системным кризисом.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Отмечается, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. В то же время в Белом доме подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением финансового кризиса 2008 года.