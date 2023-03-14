Эксперты: местное самоуправление может самостоятельно размещать парковки для кикшеринга

Стоянки электросамокатов не являются местами размещения нестандартных нестационарных торговых объектов и не требуют получения соответствующих разрешений, говорится в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Органы местного самоуправления могут самостоятельно организовывать и размещать парковки для кикшеринговых самокатов, а также устанавливать отдельные правила их использования в местах общего пользования. Об этом сказано в правовом заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗИСП) по теме правового регулирования размещения электросамокатов в населенных пунктах, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Органы местного самоуправления вправе организовывать и размещать парковки для средств индивидуальной мобильности, а также устанавливать отдельные правила использования электросамокатов на территориях общего пользования", - сказано в документе.

Также эксперты считают, что места стоянки электросамокатов не являются местами размещения нестандартных нестационарных торговых объектов и не требуют получения соответствующих разрешений, а не оборудованные парковочными конструкциями места размещения не являются пунктами проката самокатов и не требуют получения разрешений.

Как поясняется в исследовании, в настоящее время на федеральном уровне не установлены какие-либо правила оказания услуг кикшеринга, равно как и не установлены какие-либо ограничения для организации данной деятельности на территории РФ, а также, в связи с отсутствием на федеральном уровне единого регулирования правил оказания услуг по аренде средств индивидуальной мобильности в муниципальных образованиях стала формироваться различная практика, включая установление требований по оформлению парковок электросамокатов как пунктов проката или нестационарных торговых объектов. В частности, такая ситуация , как отмечают в ИЗИСП, наблюдается в Новосибирске, Омске, Ставрополе и Казани.

Однако, по мнению экспертов, действующее законодательство не устанавливает требований об оформлении земельно-имущественных отношений для стоянки и остановки самокатов. "По общему правилу коммерческий автотранспорт, в том числе кикшеринг, может парковаться в любом не запрещенном ПДД месте", - подчеркнули в ИЗИСП.

Ранее, Минтранс России направил во все регионы письмо, согласно которому органам публичной власти необходимо создавать условия для безопасного и комфортного использования гражданами средств индивидуальной мобильности путем их интеграции в транспортную систему городов.