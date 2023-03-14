"Сибур" тестирует отгрузку 5-10 тыс. тонн СУГ в месяц из Тамани

По словам исполнительного директора компании Олега Макарова, это направление остается логистически дорогим и не слишком эффективным

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Сибур" начал тестировать отгрузку 5-10 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) в месяц из порта в Тамани, но это направление остается логистически дорогим и не слишком эффективным. Об этом в интервью ТАСС сообщил член правления - исполнительный директор компании Олег Макаров.

"Для переориентации поставок мы рассматриваем как альтернативу перегрузку через Тамань. Мы когда-то работали в этом направлении, но в связи с тем, что основным рынком сбыта была Северо-Западная Европа, долгое время его не использовали - не было смысла. Сейчас вернулись, смотрим на этот канал как на альтернативную возможность вывоза СУГ. Пока отгрузки идут непросто, есть трудности с железнодорожной инфраструктурой на этом направлении", - сказал он, добавив, что возможные отгрузки на экспорт из Тамани составляют 5-10 тыс. тонн в месяц.

При этом экспорт через Тамань по-прежнему является не слишком эффективным, логистически он дороже по сравнению с отгрузками с Балтики, отмечает Макаров. Стоимость перевалки СУГ в Тамани выше, давление на черноморские порты выросло, а зимние штормы добавляют трудностей с экспортом, добавил топ-менеджер "Сибура".

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.