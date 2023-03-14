"Сибур" ожидает сохранения избытка предложения СУГ на рынке РФ в долгосрочной перспективе

Член правления - исполнительный директор компании Олег Макаров напомнил, что избыток возник из-за значительного снижения экспорта - с 3,5 млн тонн в 2021 году до 3,1 млн тонн в 2022 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Сибур" считает, что ситуация с избытком предложения сжиженных углеводородных газов (СУГ) на внутреннем рынке не разрешится в ближайшее время, а имеет скорее долгосрочную тенденцию. Об этом в интервью ТАСС сообщил член правления - исполнительный директор компании Олег Макаров.

"Я думаю, что [ситуация] не разрешится. И даже ограничения на добычу нефти в России сильно не повлияют на этот фактор. Будет, как обычно, летний подъем спроса, но в целом, как я думаю, предложение на внутреннем рынке останется более чем достаточным", - сказал он.

Избыток предложения СУГ возник из-за значительного снижения экспорта из РФ - с 3,5 млн тонн в 2021 году до 3,1 млн тонн в 2022 году, отметил Макаров. Европейские санкции и "самосанкции" вынудили российских поставщиков уйти с традиционных для них рынков и перенаправить поставки СУГ. Из-за этого значительно усложнилась логистика перевозок.

В результате предложение СУГ на внутреннем рынке увеличилось, а внутренние биржевые котировки на эту продукцию снизились, подчеркнул топ-менеджер компании.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов в России держится на исторически минимальных уровнях с начала 2023 года.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.