Инвестиции "Россетей" в 2022 году выросли до рекордных 435 млрд рублей

Компания также нарастила в прошлом году отпуск электроэнергии до 790 млрд кВт·ч

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций "Россетей" в 2022 году вырос до рекордных 435 млрд рублей. Об этом сказал глава "Россетей" Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Хотелось бы сначала сказать, что в целом у нас объем финансирования мероприятий инвестиционной программы по 2022 году стал рекордным - 435 млрд рублей. Это абсолютный рекорд для группы компаний "Россети", - отметил он.

Рюмин добавил, что "Россети" в 2022 году нарастили отпуск электроэнергии на 1%, до 790 млрд кВт·ч. "Несмотря на внешнее воздействие, в целом по прошлому году отпуск электроэнергии у нас вырос по отношению к 2021 году на 1% и составил 790 млрд кВт·ч. Если говорить про уровень расчетов по передаче электроэнергии, то в 2022 году он составил практически 99% - это очень хороший результат", - сказал он.

По его словам, "Россети" уменьшили операционные расходы на 5 млрд рублей благодаря реорганизации.

Рюмин также добавил, что выручка "Россетей" в 2022 году выросла на 6,5%, до 1,3 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 10% как по магистральному, так и по распределительному комплексу. "Если говорить про финансовые показатели по итогам 2022 года, то выручка у нас выросла на 4% по сравнению с бизнес-планом и на 6,5% по сравнению с 2021 годом и составила 1,3 трлн рублей. По финансовым показателям - как по магистральному, так и по распределительному комплексу - мы видим рост. В частности, чистая прибыль выросла ориентировочно на 10%", - сказал он.

Как отметил глава компании, "Россети" восстановили более 3,5 тыс. объектов электроснабжения в новых регионах РФ.