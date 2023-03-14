Мишустин поручил проработать финансирование электроснабжения Восточного полигона РЖД

По словам премьер-министра, одним из ключевых направлений в настоящее время является внешняя торговля, ориентированная на Восток

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Александру Новаку и министру финансов Антону Силуанову проработать вопрос дальнейшего финансирования развития электроснабжения Восточного полигона РЖД. Об этом премьер-министр сообщил во вторник на встрече генеральным директором, председателем правления ПАО "Россети" Андреем Рюминым.

"Что хотелось бы еще сказать про Восточный полигон, Михаил Владимирович. Если у нас по первому этапу Восточного полигона в принципе все в порядке с точки зрения финансирования - все источники сбиты, синхронизированы, и в инвестиционной программе они есть, - то по второму этапу есть вопросы. До конца не урегулированы источники финансирования второго этапа. Хотел бы вас попросить поручить проработать вопрос относительно источников финансирования инвестиционной программы группы компаний "Россети", - сказал глава "Россетей".

"Обязательно нужно приложить все усилия, для того, чтобы решить все вопросы в рамках реализации этого проекта [электроснабжения Восточного полигона РЖД]. Я дам поручение вице-премьеру Александру Новаку и министру финансов Антону Силуанову с вами совместно проработать все вопросы, связанные как с инвестиционной программой, так и с источниками финансирования, для того, чтобы и по второму этапу все было сделано", - сказал Мишустин.

Премьер сделал акцент на том, что одним из ключевых направлений в настоящее время является внешняя торговля, ориентированная на Восток. По его словам, в России достаточно активно создается инфраструктура для выхода российских товаров в сторону рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "И это очень важные и масштабные проекты на всю страну. Одним из таких проектов является Восточный полигон железных дорог, в котором также принимает участие компания "Россети", - отметил Мишустин, попросив Рюмина доложить о ситуации с реализацией этого проекта.