Польские садовники заявили, что за почти 10 лет не нашли замену российскому рынку

По словам главы Польского союза садовников Мирослава Малишевского, одна из главных проблем в настоящее время - стоимость производства

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Польские производители яблок уже почти 10 лет не могут справиться с негативными последствиями закрытия российского рынка для товаров из республики. Об этом заявил во вторник в эфире радиостанции RMF глава Польского союза садовников Мирослав Малишевский.

"Это будет очередной крайне трудный год для польских садовников, особенно для производителей яблок", - сказал он, пояснив, что одна из главных проблем сейчас - стоимость производства.

По словам Малишевского, другая проблема - закрытые рынки. "Закрыт российский рынок, который на протяжении нескольких десятилетий был нашим традиционным местом сбыта", - напомнил он. "Также рынок Египта, куда в последнее время экспортировалось огромное количество польских яблок, переживает кризис, есть проблемы со спросом", - указал глава союза.

Как добавил эксперт, многие производители надеются, что потребители перейдут со ставших очень дорогими в последнее время овощей на фрукты и это позволит оживить рынок. Однако уже сейчас многие сталкиваются с проблемой того, как "дожить до очередного сезона, продолжать удобрять, обрабатывать от болезней и вредителей, ухаживать за своими садами".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. В свою очередь, Россия в августе 2014 года ввела ответные ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.

Польша - один из крупнейших производителей яблок. До введения санкций республика продала 1,2 млн тонн яблок, из которых 700 тыс. тонн - в Россию.