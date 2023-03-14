Глава Минцифры возглавит оргкомитет Kazan Digital Week 2023

Форум пройдет в сентябре

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Татарстана опубликовало распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week-2023, который пройдет в сентябре. Оргкомитет возглавит глава Минцифры России Максут Шадаев.

"В целях обеспечения подготовки и проведения Международного форума Kazan Digital Week 2023 в онлай- и офлайн-форматах образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума <...> и его состав", - говорится в распоряжении.

Председателем оргкомитета, согласно документу, станет глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сопредседателями - замглавы Минцифры Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Также в состав оргкомитета вошли вице-премьеры республики Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов. Они будут заместителями сопредседателя оргкомитета. Членами комитета также станут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств.

В задачи оргкомитета в том числе входит разработка и утверждение плана мероприятий в рамках форума, организация положений для взаимодействия различных ведомств.

В январе 2023 года глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщал, что в этом году форум может получить федеральный статус. Форум Kazan Digital Week ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. В 2023 году форум состоится в столице Татарстана 20-23 сентября.