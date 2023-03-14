Лавров: Европа в три раза увеличила расходы на энергию и благодарит за это США

По словам главы МИД РФ, одной из целей гибридной войны Запада является демонизация России в глазах мировой общественности

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Евросоюз благодарит США за избавление от российских энергоресурсов на фоне увеличения расходов на энергию в три раза. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

В частности, он напомнил о недавних высказываниях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтоне, которая поблагодарила администрацию американского президента Джо Байдена "за избавление от зависимости" Европы от российских энергоносителей. "Но это спасибо необходимо рассматривать на фоне увеличения расходов на энергетические нужды более чем в три раза", - подчеркнул Лавров. При этом, по его словам, всю вину за подобное положение в ЕС пытаются возложить на Москву.

Так, министр указал, что одной из целей гибридной войны Запада является демонизация России в глазах мировой общественности. "[С этим связано] то, что происходит на энергетических рынках, когда Россию обвинили в тех бедах, которые испытывает европейское, прежде всего, общество от более чем троекратного взлета цен на электроэнергию, на газ в том числе", - отметил глава МИД РФ.