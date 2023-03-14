Шохин: бизнес стал реже испытывать контрольно-надзорное давление за последние два года

Как сообщил президент РСПП, об этом свидетельствует проведенный союзом опрос

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бизнес стал реже ощущать на себе контрольно-надзорное давление в 2023 году по сравнению с 2020 годом. Количество считающих так российских компаний сократилось на 14%, свидетельствует проведенный опрос Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2023 году. Такой результат во многом объясняется мораторием на проверки, сообщил президент РСПП Александр Шохин.

"В 2023 году мы подвели итоги проведенного РСПП опроса предпринимателей по различным аспектам делового климата. Обычно мы итоги подводим на съезде РСПП, который у нас послезавтра будет. И опрос показал, что представители бизнеса стали реже ощущать на себе чрезмерное контрольно-надзорное давление. Если в 2020 году оно было основной проблемой, выходила на первое место, то для последних двух лет количество считающих так сократилось на 14%", - сказал Шохин, выступая на форуме РСПП "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: новые условия и решения".

По его словам, указанные изменения во многом объясняются действующим мораторием на проверки. "Введенный в 2020 году мораторий показал отсутствие необходимости в частом использовании такого инструмента контроля. Это было отмечено и президентом на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году, по итогам которого правительство внесло в соответствии с поручением президента изменения в законодательство, предусматривающее отмену контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, которые не относятся к чрезвычайно высокой или высокой категории риска причинения вреда", - пояснил Шохин.

В конце декабря 2022 года пресс-служба кабмина сообщала, что правительство РФ продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год. В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов, говорилось в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава РСПП отметил, что более трети опрошенных РСПП компаний причиной внеплановых проверок в прошлом году назвали жалобы работников и граждан. Аналогичные результаты были и в 2021 году, указал Шохин. "Это говорит о том, что контроле-надзорные органы по-прежнему придерживаются принципа "одна жалоба - одна проверка". Уход от этого принципа возможен путем внедрения индикаторов риска причинения вреда, определяющих необходимость проведения внепланового контроля. Несмотря на наличие почти у всех органов контроля индикаторов риска они практически не используются на практике в качестве основания для проведения внеплановых контроле-надзорных мероприятий", - отметил Шохин.

ТАСС - информационный партнер форума.