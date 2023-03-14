Компания на Урале планирует вдвое увеличить выпуск интерактивного оборудования в 2023 году

Производственная группа Liga пользуется господдержкой в рамках проекта "Региональные чемпионы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Производственная группа Liga (Свердловская область) планирует в 2023 году вдвое нарастить выпуск интерактивного оборудования на базе российских материнской платы и процессора - с 1,5 тыс. до 3 тыс. единиц. Компания пользуется господдержкой в рамках проекта "Региональные чемпионы", сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Свердловская производственная группа Liga, которая выпускает интерактивные экран и стенды, планирует в 2023 году в два раза нарастить выпуск интерактивного оборудования на базе отечественных материнской платы и процессора", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, компания является участником проекта "Региональные чемпионы", оператором которого выступает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Это дает возможность в сжатые сроки вырасти из малого бизнеса в федерального игрока. "Последние несколько лет компания стремится занять нишу мультимедийного оборудования отечественным продуктом. Это реальный пример того, как с нуля было создано высокотехнологичное производство и нашего продвижения в вопросах импортонезависимости в части высокотеха и информационных технологий", - цитирует департамент Ионина.

Сейчас компания выпускает порядка 1,5 тыс. единиц в год. Интерактивное оборудование и устройства самообслуживания поставляются в детские сады, школы, вузы, торговые центры и компании регионов России, а также в Казахстан, Узбекистан и Абхазию. По словам руководителя производственной группы Liga Алексея Лежнина, ранее темпы прироста ежегодно составляли 30-50%. "В настоящее время мы проходим процедуру вхождение в реестр Минпромторга РФ промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Этот неформальный статус "Сделано в России" позволит участвовать в госзакупках, активнее продвигаться на отечественном рынке", - приводятся в сообщении слова Лежнина.

Проект "Региональные чемпионы" реализуется в рамках соглашения между Министерством экономического развития РФ и правительством Свердловской области и является региональным этапом федерального проекта "Национальные чемпионы". Цель проекта - содействие развитию высокотехнологичных компаний региона, организация их коммуникации и навигация по мерам государственной поддержки и выходу на внешние рынки, повышение узнаваемости участников за пределами области.