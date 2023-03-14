Россия в январе - феврале стабильно добывала 9,8 млн б/с нефти

По данным ОПЕК, РФ увеличила добычу жидких углеводородов на 36 тыс. б/с

ТАСС, 14 марта. Добыча нефти без учета газового конденсата в России в январе и феврале 2023 года стабильно находилась на уровне 9,8 млн баррелей в сутки (б/с), следует из мартовского отчета ОПЕК.

В январе, по данным ОПЕК, Россия увеличила добычу жидких углеводородов на 36 тыс. б/с - до 11,2 млн б/с. В 2023 году, как ожидает организация, показатель снизится на 0,7 млн б/с, до 10,1 млн б/с (+150 тыс. б/с к предыдущей оценке на фоне превзошедших ожидания уровней добычи в первые месяцы 2023 года). При этом ОПЕК отмечает, что прогноз по добыче в России характеризуется высокой степенью неопределенности.

Скидка на российскую нефть Urals в северо-западных портах Европы в феврале, как оценивают в ОПЕК, выросла $1,31 к январю и составила $35,72 за баррель.