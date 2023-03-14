Госдума одобрила в I чтении бюджетные кредиты на опережающее финансирование строительства

Документом предлагается ввести возможность предоставления бюджетам субъектов РФ кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о бюджетных кредитах для опережающего финансирования строительства и об увеличении суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году до 300 млрд рублей. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Законопроект был подготовлен для реализации предусмотренных посланием президента мер поддержки субъектов РФ, обеспечивающих повышение качества жизни граждан, отмечают авторы законопроекта.

Документом предлагается ввести возможность предоставления в 2023 году бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в госсобственности субъектов РФ (муниципальной собственности), для реализации которых принимаемые расходные обязательства софинансируются из федерального бюджета. Предложения по их распределению будут предварительно рассматриваться комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Для решения поставленной в послании президента социально значимой задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь в малых городах и сельских территориях, предлагается увеличить с 250 млрд рублей до 300 млрд рублей общий объем запланированных к предоставлению в 2023 году бюджетам субъектов РФ специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых. Также предлагается ввести казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются такие кредиты. Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, казначейство наделяется правом в рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем объеме до 180 млрд рублей в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ.

Кроме того, предлагается обеспечить возможность внесения изменений в 2023 году в сводные бюджетные росписи бюджетов субъектов РФ без поправок в соответствующие бюджеты в случае предоставления из федерального бюджета таких кредитов, что позволит оперативно и своевременно использовать выделяемые средства.

"Учитывая срочность решения поставленных в послании задач и исключительно социальную направленность предлагаемых в законопроекте норм, необходимо обеспечить незамедлительное начало их действия. В связи с чем вступление в силу положений законопроекта предлагается со дня его официального опубликования", - говорится в пояснительной записке.