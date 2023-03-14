В Чите объем предложений по строительству и реконструкции оценили в 200 млрд рублей

Мастер-план предполагает газификацию, реконструкцию осевой дороги, реновацию центра города, создание объединенного кампуса университета и других культурных и спортивных объектов

ТАСС, 14 марта. Объем предложений по созданию и реконструкции объектов в Чите в рамках мастер-плана по программе реновации дальневосточных городов оценили в 200 млрд рублей, сообщил во вторник глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мастер-план развития Читы - один из наиболее масштабных, с общим объемом предложений по созданию и реконструкции объектов под 200 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что мастер-план предполагает газификацию, реконструкцию осевой дороги, которая связывает части города, реновацию центра города, создание объединенного кампуса университета и других культурных и спортивных объектов.

"Чтобы вытянуть этот объем, будет необходимо задействовать все доступные инструменты - специальные казначейские кредиты, облигации ДОМ.РФ, единую президентскую субсидию и дальневосточную концессию; а также частные внебюджетные инвестиции", - отметил Чекунков.

Президент России Владимир Путин во вторник в ходе рабочей поездки в Бурятию проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов. Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Среди его онлайн-участников также заявлен губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства был продемонстрирован мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей.