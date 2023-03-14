В Харьковской области отменили отключения электроэнергии

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, работа энергосистемы региона стабилизирована

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Стабилизационные отключения электроэнергии, введенные ранее в Харьковской области, во вторник отменены. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, работа энергосистемы региона стабилизирована. "Сегодня утром еще были отключения света, но сейчас энергетики полностью возобновили работу системы. После 13:00 (14:00 мск) все отключения отменены. И Харьков, и область стабильно получают электричество", - сказал он в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах.