В Росреестре назвали налоговые потери Свердловской области из-за бесхозной недвижимости

Потери могут составлять до 4,5 млрд рублей в год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Налоговые потери, вызванные отсутствием регистрации прав на недвижимость в Свердловской области, могут составлять до 4,5 млрд рублей в год. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил руководитель управления Росреестра Игорь Цыганаш.

"На сегодняшний день на территории [Свердловской] области порядка 700 тыс. объектов недвижимости, которые не имеют сведений о правообладателе. <…> Это в том числе лица, которые не уплачивают налоги, связанные с недвижимостью. <…> По нашим оценкам, потенциальные налоговые поступления в максимуме суммы могут составлять до 4,5 млрд рублей. Для нашей области это очень много. И в пессимистическом прогнозе - это порядка 2 млрд рублей, что даже для Екатеринбурга существенная цифра", - сказал он, уточнив, что речь идет о годовых показателях.

Кроме того, отсутствие регистрации делает рынок менее прозрачным, негативно влияет на комплексное развитие территорий и способствует мошенничеству. "Очень важно иметь зарегистрированные права, потому что это дополнительная защита", - добавил он.

При этом, по словам руководителя управления Росреестра, несколько муниципалитетов блокирует работу по регистрации прав недвижимости своим бездействием. Он добавил, что ведомство готовит соответствующую аналитическую записку в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, однако не уточнил, о каких муниципалитетах идет речь.

Цыганаш подчеркнул, что регистрация ранее возникших прав осуществляется без взимания госпошлины, для этого необходимо посетить многофункциональный центр.

Об ипотечных сделках

Он также отметил, что в 2022 году количество ипотек, зарегистрированных ведомством в регионе, сократилось на 23,4% относительно прошлогоднего показателя и составило 72 тыс. регистраций. После событий, произошедших в начале 2022 года, рынок приостановился до понимания ситуации, просадка фиксировалась с февраля по май прошлого года, пояснил Цыганаш.

"Произошла естественная пауза на рынке - как потенциальные покупатели, так и потенциальные продавцы ожидали, какие будут в последующем условия. Эти условия стали понятны, и рынок зажил своей жизнью", - заключил он, добавив, что на текущий момент Росреестр прогнозирует, что в 2023 году количество ипотечных сделок сохранится на уровне 2022 года.