СвЖД рассчитывает приступить к проекту Северного широтного хода в ближайшие три года

Власти ЯНАО и руководство Свердловской железной дороги подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 14 марта. Правительство Ямала и РЖД в лице руководства Свердловской железной дороги подписали документ о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта и развитии инфраструктуры на территории округа. В рамках соглашения, подписи под которым поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и начальник СвЖД Иван Колесников, в ближайшие три года планируется приступить к реализации проекта Северного широтного хода (СШХ), сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Компания и регион проделали уже большую совместную работу, которая позволяет в следующие три года перейти к реализации больших проектов, таких как Северный широтный ход, организации пригородного железнодорожного сообщения. Ямал - абсолютный лидер по развитию пассажирской инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Колесникова.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, подготовка к строительству и само строительство СШХ это один из приоритетных проектов. "Проект сложен тем, что участвуют разные компании, финансирование идет из разных источников, поэтому важно, чтобы все процессы были синхронизированы", - приводит пресс-служба слова главы Ямала.

Кроме того, РЖД и правительством региона уже принято решение о совместной работе над вокзальной инфраструктурой. С 1 апреля 2023 года железнодорожный вокзал в Коротчаево перейдет в доверительное управление РЖД. Он станет частью крупнейшей логистической системы страны, будет включен во все программы модернизации и цифровизации, которые реализует компания. В 2022 году в здании вокзала Коротчаево завершился капитальный ремонт.

Пригородное сообщение на Ямале

Согласно договору, стороны также рассмотрят варианты организации в ЯНАО пригородного пассажирского сообщения с назначением на направлении Ноябрьск - Пурпе - Новый Уренгой отдельных пригородных поездов, уточнили в пресс-службе СвЖД. Всего инвестиции РЖД в развитие магистрали на территории Ямала в 2022 году составили 980 млн рублей, в планах на 2023 год - 796 млн рублей.

О СШХ

СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.

Северный широтный ход будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. При этом РЖД в рамках своей инвестиционной программы выполнит работы по реконструкции примыкающих к Северному широтному ходу участков Северной железной дороги, а также модернизации железнодорожной линии Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево.

15 ноября 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о приостановке реализации проекта Северного широтного хода на Ямале. К нему планируется вернуться после того, как будут реализованы другие приоритетные проекты. 17 февраля 2023 года глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что проект строительства СШХ продолжится, когда будет готова его финансовая модель.