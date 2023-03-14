"Газпром" заявил о возможности газификации Читы и Бурятии к 2029-2030 годам

Для этого необходимо, чтобы окончательное инвестиционное решение по проекту "Сила Сибири - 2" приняли в 2023 году, считает главы компании Алексей Миллер

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Газификация Забайкалья и Бурятии может быть проведена к 2029-2030 годам, если окончательное инвестиционное решение по проекту "Сила Сибири - 2" будет принято в 2023 году. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается сроков, в проекте протокола по итогам совещания нам дано поручение до 1 января 2032 года. Имея опыт работы по "Силе Сибири", можно сказать, что этот срок может быть, конечно же, приближен. Потому что реализация такого масштабного проекта, магистрального газопровода непосредственно с отводом на Улан-Удэ и Читу, Владимир Владимирович, это срок, в который можно уложиться в 5,5 лет. Соответственно, как только принимается окончательное инвестиционное решение (окончательное инвестиционное решение принимается в момент подписания контракта), начинается отсчет времени. Соответственно, если такое окончательное инвестиционное решение будет принято в 2023 году, то можно сказать, что это будет не 2032 год, а 2029-2030", - сказал он.

Максимальные объемы потребления газа этими двумя регионами могут составить 3,5 млрд кубометров, отметил Миллер.