Российский рынок акций закрылся ростом биржевых индексов

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,92%, долларовый индекс РТС - на 0,41%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций торговался в смешанной динамике, преимуществом владели покупатели. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,92%, до 2 290,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,41%, до 957,88 пункта.

Спросом пользовались основные "голубые фишки", в том числе из нефтегазовой отрасли. Бумаги экспортеров поддерживали ослабление рубля. Курс доллара к концу дня вырос на 0,32% - до 75,32 рубля, евро - на 0,2%, до 80,65 рубля, юань - на 0,01%, до 10,94 рубля.

Баррель Brent при этом торговался в отрицательной зоне, цепляясь за уровень $80 после спада из-за событий в американском финсекторе. "Характер торгов на нашем рынке в целом отражал картину изменений нестабильного внешнего фона. Обвалившиеся накануне акции банков в США перешли к восстановлению. Рынок поверил, что экстренные меры финансовых властей позволили предотвратить худшие сценарии. Несмотря на снижение тревожности, инвесторы продолжат отслеживать развитие событий", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке акций лидерами роста стали депозитарные расписки компании "Глобалтранс" (+9,14%) "на фоне повышенного интереса инвесторов к российскому сектору железнодорожного транспорта", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выросли в цене акции золотодобытчика "Бурятзолото" (+5,6%) на фоне роста цен на золото, а также обыкновенные акции "Ростелекома" (+3,6%) "на новостях, что компания в текущем году получит от Минцифры заказ на сумму в 2,2 млрд рублей на развитие порталов Госуслуг и ЕСИА", также рассказала Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "Совкомфлота" (-2,5%), возможно, из-за неясности с дивидендами; без новостей подешевели привилегированные акции "Мечела" (-2%); снизились в цене акции угольной компании "Распадская" (-1,85%).

Прогноз на 15 марта

В центр внимания краткосрочно могут вернуться сигналы монетарных регуляторов. "Уже в четверг заседание по ставке проведет ЕЦБ. До заседания ФРС еще неделя, но сегодня был опубликован важный статистический показатель - февральский индекс потребительских цен в США. Он показал, что инфляция продолжила замедляться в рамках прогнозов. Такие данные позволяют с большей уверенностью полагать, что ФРС 22 марта поднимет ставки на 25 б. п. ОПЕК сегодня незначительно повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году", - рассказал Александр Бахтин.

В среду ежемесячный отчет опубликует Международное энергетическое агентство. Из завтрашней статистики наиболее важной информацией для рынков будет блок экономических показателей КНР, в том числе сведения по темпам промпроизводства и динамике розничных продаж, а также февральские индекс цен производителей и данные по розничному рынку США. TCS Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 года.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 15 марта - 2 220 - 2 320 пунктов, по курсу рубля - 75-76 рублей.