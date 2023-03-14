Силуанов заявил, что нужно доработать программы развития пяти городов на Дальнем Востоке

Глава Минфина пояснил, что значительная часть предложений по развитию дальневосточных городов - новая, и ресурсное обеспечение нужно проработать более детально

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Планы комплексного социально-экономического развития пяти городов Дальнего Востока необходимо доработать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

В ходе совещания Путин объявил о планах разработать еще пять мастер-планов развития дальневосточных городов - Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска.

"Я просил бы еще поработать с этими предложениями. Потому что мы сегодня рассматривали только пять планов [развития городов]. Вообще, к городам хотели [проработать планов] в несколько раз больше - около 25 отработать таких мастер-планов как минимум. Все это нужно с финансовой точки зрения взвесить еще раз", - сказал Силуанов.

Он пояснил, что значительная часть предложений по развитию дальневосточных городов - новая, и ресурсное обеспечение нужно проработать более детально.

По словам министра, общая сумма средств, которая потребуется на реализацию прозвучавших в ходе совещания предложений, составит больше 400 млрд рублей.