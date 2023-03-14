В Ленинградской области поставили на контроль работу торговых точек Wildberries

В комитете по труду и занятости населения региона заявили, что часть торговых точек, которые принадлежат московской компании, действительно приостановили выдачу товара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области взял на контроль работу торговых точек Wildberries в связи с сообщениями о возможных забастовках работников компании. Службой занятости были выборочно посещены торговые точки, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Службой занятости были посещены выборочно торговые точки Wildberries, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям. Данные торговые точки работали в штатном режиме. Необходимо отметить, что часть торговых точек, которые принадлежат московской компании Wildberries, действительно приостановили выдачу товара. Ситуация с забастовкой в торговых точках Wildberries, расположенных на территории Ленинградской области, находятся на контроле в комитете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации государственной инспекции труда, в Ленобласти в период с 2022 года по сегодняшний день поступило порядка 12 обращений граждан о возможных нарушениях трудовых прав работников Wildberries. Все они были рассмотрены в рамках действующего законодательства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании.