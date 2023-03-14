Минфин считает, что согласование Росимуществом сделок аренды должно занимать до пяти дней

По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2022 году ведомства провели серьезную работу по повышению качества управления федеральной собственностью

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Время согласования Росимуществом сделок по передаче объектов в аренду должно занимать не более пяти дней, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Согласование Росимуществом сделок по передаче объектов в аренду должно проходить быстрее и занимать не более пяти дней", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении Росимущества по итогам коллегии.

Министр отметил, что в 2022 году Росимущество совместно с Минфином РФ провело серьезную работу по повышению качества управления федеральной собственностью: был упрощен порядок приватизации невостребованного имущества госказны, введена в эксплуатацию новая система ГИС "Торги", модернизирован реестр федерального имущества с целью интеграции его с "Электронным бюджетом", проведена инвентаризация невостребованных объектов казны.

В числе задач на 2023 год Силуанов назвал активную приватизацию имущества госказны, обеспечение гражданам и организациям свободного доступа к информации об объектах казны с помощью цифровых сервисов, проведение ревизии ранее заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования.

Министр также отметил важность создания отдельного реестра зарубежного имущества и актуализации долгосрочных программ развития акционерных обществ с госучастием и федеральных государственных унитарных предприятий.