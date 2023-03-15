В Забайкальском крае в 2022 году рост грузооборота превысил 70%

Промышленное производство выросло на 3%, заявил заместитель главы региона Петр Попов

ТАСС, 15 марта. Грузооборот Забайкалья в минувшем году вырос на 72%. Это лучший показатель в стране, сообщил ТАСС заместитель главы региона Петр Попов.

"Валовый региональный продукт в 2022 году вырос на 2%, добыча и промышленное производство - на 3%, грузооборот вырос в 2022 году на 72%. Рост экономики Забайкальского края обеспечивается увеличением грузооборота по Транссибу, объема внешней торговли, а также развитием горнорудной отрасли, торговли через пункты пропуска и ростом строительной отрасли", - сообщил Попов, отметив, что рост грузооборота превысил динамику остальных регионов России.

Он напомнил, что в регионе работают девять пунктов пропуска через государственную границу - больше, чем в других субъектах Дальневосточного федерального округа.

Прирост инвестиций в регионе направили на развитие транспортной и логистической сфер (27%), в строительство (19%) и добычу металлических руд (3%). При этом инвестиции в добычу угля снизились на 9% что связано с дефицитом провозных мощностей при экспорте в Китай. Попов отметил, что в ближайшие три года ожидается рост валового регионального продукта на 9%, увеличение объема инвестиций - на 17,1 %, добыча природных ископаемых - на 14,5%

"Основная проблема, что наши пропускные способности, к сожалению, не отвечают всем потребностям. <…> В этой связи уже сейчас наша заинтересованность заключается в том, чтобы пропускные способности увеличить, расширить", - добавил заместитель губернатора.