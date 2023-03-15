Союз экспортеров зерна РФ призвал убрать барьеры для экспорта российского зерна

Как заявил председатель правления организации Эдуард Зернин, многие международные банки так и не проводят платежи за российское зерно, отказывают в торговом финансировании и отзывают кредитные лимиты

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Российские экспортеры просят убрать дискриминационные барьеры для экспорта российского зерна в нуждающиеся страны. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в кулуарах проходящей в Нью-Дели Деловой миссии российских экспортеров продовольствия.

"Мы последовательно выступаем за зерновую сделку, потому что не боимся конкуренции и выступаем за беспрепятственное движение гуманитарных товаров, к которым относится зерно. Будучи оторванными от международных институтов и ассоциаций не по своей вине, мы активно развиваем прямые контакты с нашими партнерами в рамках мероприятий зерновой дипломатии, ради чего прилетели теперь и в Индию", - сказал Зернин.

"Нас серьезно беспокоят сохранившиеся дискриминационные меры по отношению к российским поставщикам сельхозпродукции. Да, острота вопроса снизилась благодаря твердой позиции российских властей и вмешательству ООН, но проблема полностью не снята. Вместо дефицита флота мы имеем повышенные ставки его фрахта. Многие международные банки так и не проводят платежи за российское зерно, отказывают в торговом финансировании и отзывают кредитные лимиты, несмотря на выпущенные лицензии и разъяснения", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что проблему могло бы решить снятие санкций и ограничений с Россельхозбанка и создание на его базе расчетного канала для внешнеторговых сделок с сельхозпродукцией. "Но переговорный процесс по этой теме, похоже, зашел в тупик", - указал глава Союза экспортеров зерна. "Надо понимать, что все эти повышенные ставки и риски мы закладываем в цену нашего зерна, то есть их бремя несут на себе наши покупатели из числа нуждающихся стран", - подчеркнул Зернин.

Деловая миссия российских экспортеров продовольствия проходит в Индии с 14 по 18 марта, в ходе нее компании из РФ знакомят индийских партнеров с продукцией российского агропромышленного комплекса. Мероприятие организовано Минсельхозом России, российским посольством и федеральным центром "Агроэкспорт" при поддержке индийских министерства сельского хозяйства и благополучия фермеров и министерства рыболовства и животноводства.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсекретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи последний заявил, что Россия не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, этого срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.