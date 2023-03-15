E.ON полностью списал свою долю в "Северном потоке"

Как сообщили в энергоконцерне, решение приняли "в условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" - компании Nord Stream AG. Об этом говорится в годовом отчете E.ON.

"Возможный риск оценки финансовых активов, включая инвестиции в Nord Stream AG, находящиеся в активах пенсионного фонда. В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно €1,2 млрд по сравнению с 31 декабря 2021 года", - сказано в документе.

Ранее свои доли в "Северном потоке" списали и другие иностранные инвесторы проекта - Wintershall Dea, Gasunie, а французская Engie понизила оценку своей доли лишь до €90 млн.

Ситуация вокруг "Северных потоков"

"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.