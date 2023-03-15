Джуп Бракенхофф с 1 мая сменит Серкана Окандана на посту финансового директора Veon

Как отметили в компании, Окандан продолжит работать в Veon в качестве специального советника гендиректора и финдиректора группы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Финансовым директором телекоммуникационного холдинга Veon назначен Джуп Бракенхофф. Он сменит Серкана Окандана, контракт которого заканчивается в апреле текущего года, говорится в сообщении на сайте компании.

"Veon объявляет о назначении Джупа Бракенхоффа на должность финансового директора группы с 1 мая 2023 года. Джуп заменит Серкана Окандана, чей трехлетний контракт на должность финансового директора группы истекает в конце апреля 2023 года", - сказано в сообщении.

Бракенхофф занимал должность директора по внутреннему аудиту. Согласно предоставленным данным, новый финансовый директор будет подчиняться генеральному директору Veon.

Окандан продолжит работать в Veon в качестве специального советника генерального директора и финансового директора группы, подчеркнули в компании.