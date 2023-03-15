В Москве производитель пластиковых конструкций увеличил выпуск продукции на 11% за полгода

Компания перешла на стадию тиражирования наработанных практик бережливого производства

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичный производитель пластиковых и алюминиевых конструкций "Райтер" (ООО "Ртвин") завершил реализацию первого этапа нацпроекта "Производительность труда" и увеличил за полгода выпуск продукции на 11%. Экономический эффект для предприятия от участия в проекте превысил 110 млн рублей, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Столичная компания на протяжении шести месяцев наращивала эффективность производственной линии по изготовлению алюминиевых дверей и окон с помощью инструментов бережливого производства. Неоптимальное расположение станков на ней приводило к длительным перемещениям заготовок. Предприятие получило возможность выпускать продукцию параллельно на двух линиях. В результате время совершения операций производственного цикла сократилось на 68% - с 16 до пяти часов, а длительность смены уменьшилась на треть, что позволило уйти от переработок", - говорится в сообщении.

Сейчас компания перешла на стадию тиражирования наработанных практик бережливого производства. До конца 2023 года она планирует оптимизировать еще три ключевых процесса: производство ПВХ-конструкций, работу корпоративного отдела и покраску алюминиевых конструкций.

Национальный проект "Производительность труда" - мера господдержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 491 предприятие.