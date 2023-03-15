В МЭА заявили, что страны ОПЕК+ в феврале отстали от плана по добыче нефти на 1,72 млн б/с

По данным агентства, объем добычи нефти участниками альянса вырос по сравнению с январем на 160 тыс. б/с - до 38,38 млн б/с

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в феврале нарастили добычу нефти на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с), отставание от плана альянса по добыче составило 1,72 млн б/ с. Это следует из мартовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Объем добычи нефти участниками альянса вырос по сравнению с январем на 160 тыс. б/с - до 38,38 млн б/с. При этом целевой уровень добычи странами ОПЕК+ на февраль составлял 40,1 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 1,72 млн б/с.

Согласно данным МЭА, Россия в феврале немного увеличила добычу нефти (без учета газового конденсата) - на 130 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с, добывает ниже плана на 570 тыс. б/с. В то же время Саудовская Аравия увеличила производство на 60 тыс. б/с, до 10,47 млн б/с, отставая на 10 тыс. б/с от договоренностей ОПЕК+.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ в октябре 2022 года договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. На заседании 4 декабря страны альянса решили сохранить действующий план по добыче нефти. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 1 февраля также не стал рекомендовать изменения квот по добыче.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 апреля 2023 года, а общая встреча альянса назначена на 4 июня 2023 года.