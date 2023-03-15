Совфед одобрил закон о бюджетных кредитах на опережающее финансирование строительства

Также одобрено увеличение суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году до 315 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о бюджетных кредитах регионам для опережающего финансирования строительства, а также об увеличении суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году до 315 млрд рублей.

Документом вводится возможность предоставления в 2023 году регионам бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта. Казначейство наделяется правом предоставлять субъектам РФ бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем объеме до 180 млрд рублей "в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ".

Для решения поставленной в послании президента РФ Федеральному собранию задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий (в первую очередь в малых городах и сельских территориях) будет увеличен с 250 млрд до 315 млрд рублей общий объем запланированных для регионов в 2023 году специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых.