Руководитель отдела аналитики "Яндекс Драйва" назначен гендиректором сервиса

Сергей Ковалев работает в команде "Драйва" со дня основания сервиса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Руководитель отдела аналитики каршерингового сервиса "Яндекс Драйв" Сергей Ковалев назначен генеральным директором компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Драйва".

"Сергей Ковалев назначен генеральным директором "Яндекс Драйва". Сергей Ковалев работает в команде "Драйва" со дня основания сервиса - пять лет. Ранее занимал должность руководителя отдела аналитики", - сообщили в пресс-службе.

Бывший генеральный директор, Алексей Николаев, продолжит работу в компании и сфокусируется на развитии платформы анализа парка "Драйвматика".

"Это изменение не меняет стратегию сервиса: "Драйв" продолжит фокусироваться на развитии основных направлений бизнеса - B2C-сегменте, Подписке (долгосрочной аренде автомобилей) и B2B направлении", - подчеркнули в пресс-службе.