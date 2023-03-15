В Минэнерго считают, что "Восток ойл" позволит РФ нарастить текущие уровни добычи страны

Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, отметил глава ведомства Николай Шульгинов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Проект "Восток ойл" позволит России не только поддержать уровень добычи нефти, но и нарастить ее, министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Реализуются и другие приоритетные проекты, способные не только поддержать уровень добычи, но и нарастить его", - сказал он.

"Среди них, прежде всего, проект по полномасштабному освоению Арктики, севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа - "Восток ойл". Его ресурсная база - свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Реализация этого крупнейшего в мировой нефтегазовой отрасли проекта началась в 2020 году, а добыча нефти должна начаться в 2024 году", - добавил министр.

По его словам, в нефтяной отрасли особое внимание Минэнерго уделяет вопросам стимулирования добычи.

Министр рассказал, что за последние два года были введены в эксплуатацию крупные месторождения, в том числе Северо-Даниловское месторождение в Иркутской области, Тазовское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе - оба со сложными условиями разработки. Продолжена разработка месторождений континентального шельфа Российской Федерации, добавил он.