"Новатэк" до 2029 года построит и запустит "Арктик СПГ - 2" и "Обский СПГ"

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее сообщал, что компания сохраняет сроки ввода проекта "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Новатэк" планирует в 2024-2029 годах построить и вывести на проектную мощность "Арктик СПГ - 2" и "Обский СПГ", сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"За 2024-2029 годы "Новатэком" планируется завершить строительство комплексов и вывести на проектную мощность "Арктик СПГ - 2" и "Обский СПГ". Все они - в Арктике", - сказал он.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что "Новатэк" сохраняет сроки ввода проекта "Арктик СПГ - 2": первая очередь будет запущена в конце 2023 года, вторая - в 2024 году, третья - в 2026 году.

"Новатэк" также рассчитывает во втором - третьем кварталах 2023 года принять инвестиционное решение по проекту "Обский СПГ".