SZ: Германия смогла достичь климатических целей в 2022 году из-за спада производства

По информации Федерального ведомства по охране окружающей среды, в 2022 году уровень выбросов в ФРГ снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. ФРГ смогла достигнуть заявленных Берлином целей по борьбе с изменениями климата в 2022 году из-за снижения выбросов парниковых газов на фоне промышленного спада. Об этом в среду сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии.

По информации германского экологического ведомства, в 2022 году уровень выбросов в ФРГ снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. В количественном отношении это составило 746 млн тонн выбросов эквивалента двуокиси углерода (СО2). Этот показатель ниже установленного германским законодательством предела на 10 млн тонн.

Несмотря на общее снижение выбросов, в отдельных отраслях германской экономики уровень попадающего в атмосферу СО2 увеличился. В первую очередь это затронуло энергетическую сферу, что объясняется возвратом к использованию угля на фоне сокращения потребления российского природного газа.

"Для достижения [климатических] целей федерального правительства к 2030 году выбросы теперь должны сокращаться на 6% в год. С 2010 года средний показатель не составлял даже 2%", - отметил глава экологического ведомства ФРГ Дирк Месснер. По его словам, для этого Берлину необходимо повышать долю возобновляемых источников энергии и сокращать субсидии для производств, наносящих ущерб климату.

Германский закон о защите климата предусматривает достижение ФРГ статуса климатически нейтрального государства к 2045 году.