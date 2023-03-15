Экспорт черных металлов из России в январе составил $1,16 млрд

Импорт этой продукции составил $360,73 млн

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Экспорт черных металлов из России в январе 2023 года в денежном выражении составил $1,16 млрд, следует из данных ФТС РФ.

Импорт этой продукции в январе 2023 года составил $360,73 млн.

В то же время экспорт изделий из черных металлов составил $349,3 млн, а импорт - $480,7 млн.

Цветные металлы

Экспорт никеля и изделий из него в январе 2023 года в денежном выражении составил почти $6 млн, меди и изделий из нее - $218,8 млн, алюминия и изделий из него - $604,9 млн.

В то же время импорт в Россию никеля и изделий из него достиг $6,3 млн, меди и изделий из нее - $177 млн, алюминия и изделий из него - $96,3 млн.

Итоги 2022 года

Ранее сообщалось о том, что, по данным ФТС, Россия в 2022 году увеличила экспорт никеля и изделий из него на 190% по сравнению с 2021 годом - до $5,8 млрд.

Экспорт меди и изделий из нее вырос в денежном выражении на 16,7% - до $7 млрд, алюминия и изделий из него - на 7%, до $9,2 млрд.

В то же время экспорт черных металлов из РФ снизился на 15,2% - до $24,5 млрд. При этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 8,8% - до $4,3 млрд.