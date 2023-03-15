Глава Минцифры считает необходимым компенсировать "Почте России" работу на селе

Максут Шадаев отметил, что компания вынуждена обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи, а также гарантировать единый стандарт и качество оказания этих услуг

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минцифры считает необходимым разработать законопроект, которым будет введена компенсация для "Почты России" за оказание социально значимых услуг в сельской местности, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационным технологиям.

"Нам нужно делать отдельный законопроект, который будет вводить справедливую компенсацию для "Почты России" <...> расходов на оказание социально значимых услуг в сельской местности - там, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер", - сказал министр.

По его словам, сейчас "Почта России" фактически вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений почтовой связи и вместе с тем гарантировать единый стандарт и качество оказания этих услуг. "При этом это все делается за счет собственных средств", - добавил Шадаев.