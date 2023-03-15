Число проектов развития инфраструктуры Дальнего Востока за счет облигаций может утроиться

По информации директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александра Аксакова, на рассмотрении находятся 35 проектов, которые затронут 314 тыс. семей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ДОМ.РФ рассмотрит еще 23 проекта в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) для финансирования за счет инфраструктурных облигаций сверх 12 уже одобренных. Об этом сообщил в среду директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков в ходе онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в ДФО".

"Применение механизма существенно повысит качество жизни жителей ДФО: на рассмотрении у нас сегодня 35 проектов, которые вместе затронут 314 тыс. семей. Их реализация - это не только создание современной городской среды, но и новые рабочие места", - сказал он.

Сейчас на Дальнем Востоке финансирование за счет инфраструктурных облигаций одобрено для 12 проектов: школ, детских садов, инженерных сетей и дорог. Они реализуются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). В пресс-службе госкомпании ТАСС пояснили, что они входят в 35 проектов, о которых заявил Аксаков. Совокупный размер займа по 12 одобренным проектам составляет более 37 млрд рублей, добавили в пресс-службе госкомпании.

По словам Аксакова, лимит финансирования по этому направлению составляет 112 млрд рублей.

Инфраструктурные облигации - это механизм привлечения денег с рынка для реализации проектов строительства социальных и образовательных учреждений, коммунальных и дорожных сетей и объектов.