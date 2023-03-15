В Нигере намерены в 2028 году начать разработку одного из крупнейших месторождений урана

Разработка месторождения Имурарен должна была начаться в 2015 году, но падение мировых цен на уран после аварии на Фукусиме в 2011 году привело к заморозке проекта

ПРЕТОРИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Французская компания Orano и правительство Нигера собираются в 2028 году начать разработку уранового месторождения Имурарен - одного из крупнейших в мире. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Матье Давринша, директора совместного предприятия компании Orano и правительства Нигера.

"Решение о начале разработки одного из крупнейших урановых месторождений в мире будет принято в 2028 году после проведения гидрогеологических исследований, которые должны начаться в 2024 году", - цитирует в среду AFP директора совместного предприятия Imouraren SA.

Разработка месторождения Имурарен на севере Нигера должна была начаться в 2015 году, но падение мировых цен на уран после аварии на Фукусиме в 2011 году привело к заморозке проекта. Запасы руды здесь оцениваются примерно в 200 тыс. тонн.