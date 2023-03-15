Казахстан ратифицировал соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС

Ратификация позволит усовершенствовать эффективность процесса применения таких пломб с началом отслеживания каждого этапа перевозки, исключить дополнительные меры контроля и снять дополнительные административные барьеры для бизнеса

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом в среду сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок", - говорится в сообщении.

Соглашение подписано в Москве в апреле 2022 года. Оно направлено на расширение применения современных технологических решений при организации перевозок, в том числе минимизацию мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по территории ЕАЭС.

Положения соглашения устанавливают основы регулирования использования навигационных пломб в рамках отслеживания перевозок по территориям двух и более государств ЕАЭС. Они касаются товаров, перевозимых в соответствии с процедурой таможенного транзита автомобильным или железнодорожным транспортом, товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами-членами применяются специальные экономические меры, а также алкогольной продукции, табака, табачных изделий.

Ратификация соглашения позволит усовершенствовать эффективность процесса применения навигационных пломб с началом отслеживания каждого этапа перевозки, исключить дополнительные меры контроля со стороны органов государств - членов ЕАЭС и снять дополнительные административные барьеры для бизнеса.