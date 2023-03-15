Глава турецкой биржи считает, что продление зерновой сделки отложило риски

Али Кырали не исключил, что на переговорах в мае "позиция Москвы по сельхозэкспорту и снятию ограничений будет более настойчивой"

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Продление на новый срок черноморской зерновой инициативы отложило геополитические риски на мировом рынке продовольствия. Такое мнение в среду высказал глава Турецкой биржи специализированной продукции Али Кырали.

"Россия не выступила против очередного продления зерновой сделки. Это значит, что риски для продовольственного рынка отложены. Сезон сбора урожая зерновых, в частности пшеницы и ячменя, начинается в конце мая. Сама Россия начинает новый сезон сельхозработ с грузом прошлогодних запасов агропродукции. При этом урожай текущего года также ожидается высоким", - приводит слова бизнесмена агентство Анадолу.

Кырали не исключил, что на переговорах в мае, когда будет истекать срок продленной на 60 дней зерновой сделки, "позиция Москвы по сельхозэкспорту и снятию ограничений будет более настойчивой".

"Прогнозируется, что Россия в 2023 году, как в прошлом, произведет зерна в пределах 100 млн тонн. Поэтому для РФ важно нормализовать экспорт сельхозпродукции", - добавил глава турецкой профильной биржи.

По данным турецкой стороны, в рамках черноморской зерновой инициативы из портов Украины вывезено 24 млн тонн агропродукции. 40% из общего объема поставок поступило в Европу, 30% - в азиатские страны, 13% - в Турцию, 12% - в страны Африки, 5% - на Ближний Восток.

О зерновой сделке

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в минувший понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил 15 марта, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки на 120 дней.