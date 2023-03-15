В Адыгее в три раза увеличили объем средств на противопаводковые мероприятия

Общий объем финансирования составит 153,6 млн рублей

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Адыгея в этом году направит на противопаводковые мероприятия свыше 150 млн рублей - втрое больше, чем в минувшем. Об этом в среду по итогам заседания совета при полпреде РФ в ЮФО, посвященном повышению эффективности взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС, в котором принял участие глава республики Мурат Кумпилов, сообщила пресс-служба главы региона.

Полномочный представитель президента РФ в ЮФО указал на необходимость снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период в регионах Юга России. В этой связи обсуждались вопросы состояния водохозяйственных объектов, берегоукрепления, расчистки русел рек, недопущения застройки в паводкоопасных зонах.

"В этом году, в частности, планируется отремонтировать три дамбы на реке Лаба, продолжить расчистку русла реки Гиага в Майкопском районе, ликвидировать загрязненные и засорённые участки русла реки Фарс в Шовгеновском районе. Общий объем финансирования противопаводковых мероприятий на текущий год составит 153,6 млн рублей, из них 135,6 млн рублей - из федерального бюджета. Это почти в три раза больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

Для оперативного реагирования на возможные ЧС в период прохождения половодья на территории республики создана необходимая группировка сил и средств, проведена аэрофотосъёмка 58 паводкоопасных участков. Ведется работа по определению собственников бесхозных водорегулирующих ГТС, добавили в пресс-службе.

Поскольку основная часть рек республики берет начало в предгорье и горах, паводки возможны в любое время года. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергаются свыше 80 населенных пунктов, в которых проживают более 70 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. га сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков достигает свыше 150 млн рублей. Катастрофическим в республике был паводок в июне 2002 года, материальный ущерб тогда превысил 1,5 млрд рублей.