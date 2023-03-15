Трюдо заявил, что Канада может помочь Европе заменить нефть и газ альтернативной энергией

Канадский премьер-министр сообщил, что его правительство активно работает над так называемой зеленой повесткой для достижения нулевых показателей выбросов двуокиси углерода к 2050 году

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Канада может с помощью возобновляемых источников энергии помочь Европе заменить нефть и газ в условиях политики Евросоюза, направленной на отказ от российского ископаемого топлива. Об этом в среду заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе посещения провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Его выступление показали национальные телеканалы.

"Мы видим, что происходит в Европе, так как они больше не рассматривают Россию как надежного поставщика энергии, - сказал глава правительства. - Канада может быть надежным поставщиком энергии, но Европа не просто ищет замену российским нефти и газу, они стремятся полностью заменить нефть и газ на возобновляемые источники энергии и другие решения, и <...> мы будем готовы помочь [европейцам] с этим".

По словам Трюдо, его правительство активно работает над так называемой зеленой повесткой с целью достичь нулевых показателей выбросов двуокиси углерода к 2050 году. "У нас есть огромные запасы ископаемого топлива, над декарбонизацией которых мы работаем, и мы продолжим изучать, как интегрировать в эту смесь возобновляемые источники энергии", - добавил премьер-министр.

В связи со спецоперацией РФ на Украине европейские страны решили отказаться от поставок российских нефти и газа. 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.