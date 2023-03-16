Народный фронт сообщил о завершении нестабильности в деятельности МСП

Согласно результатам опросов, представители малого и среднего предпринимательств стали реже задумываться о сокращении рабочих мест или объема производства

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нестабильный этап в деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП) прошел, за год процент владельцев бизнеса, которые планировали сокращать рабочие места или объем производства, снизился с 18% до 10%. Об этом свидетельствуют результаты опросов Народного фронта, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"К первой декаде 2023 года этап турбулентности деятельности МСП прошел, ситуация начала стабилизироваться, что подтверждается результатами мониторингов Народного фронта", - говорится в тексте с итогами исследований движения.

В организации отметили, что весной 2022 года в период санкционного давления со стороны недружественных государств были нарушены многие бизнес-процессы, из-за чего предпринимателям приходилось оперативно сокращать расходы, штаты сотрудников, перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям.

Так, согласно исследованиям, год назад 18% предпринимателей планировали сокращать рабочие места и/или объем производства, сейчас о таких планах заявили уже 10%. Также полностью поменять сферу деятельности или направление бизнеса в 2022 году хотели 10% предпринимателей, а в 2023 году - всего 4%. При этом количество предпринимателей, которые не планируют никаких изменений, возросло с 16% в 2022 году до 26% в 2023-м. Кроме этого, как отметили в ОНФ, процент предпринимателей, которые планируют закрывать бизнес ежегодно снижается: в 2020 году - это 16%, в 2022 году - это 15%, в 2023 году - это 13%.

Также Народный фронт опросил предпринимателей о соблюдении моратория на проведение проверок, не связанных с вопросами безопасности жизни и здоровья граждан: согласно опросам, у 91% в 2022 и 86% в 2023 такие проверки не проходили.

Как отметила представитель "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, по результатам опросов видно, что экономическая ситуация и в целом самочувствие бизнеса начинает стабилизироваться. "В 2023 году уже меньше представителей МСП пессимистически оценивают перспективы в отношении своего бизнеса: найдены новые партнеры, перестроены логистические цепочки. Надеемся, что и в дальнейшем эта тенденция сохранится", - добавила она.

Об опросах

Онлайн-опросы проводились в марте-мае 2022 года и в январе-марте 2023 года, в первом этапе в них участвовали 1 850 предпринимателей из 85 регионов, а во втором - 1 890 предпринимателей из 89 регионов, включая новые территории.