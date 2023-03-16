Предприниматели из Москвы планируют расширить экспорт в страны Латинской Америки

Осенью 2023 года пройдет бизнес-миссия в Бразилии, а в Москве запланированы переговоры с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бизнес-миссия с участием производителей из Москвы пройдет в Бразилии, также состоятся переговоры с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики в рамках расширения экспорта. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Столичные производители находят новых зарубежных партнеров, в том числе благодаря программам МЭЦ (Московский экспортный центр - прим. ТАСС). Этой осенью пройдет бизнес-миссия в Бразилии, а в Москве запланированы переговоры с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики. Оставить заявку на участие можно на сайте центра", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что при поддержке города предприятия Москвы экспортируют самые разные товары: панели для отделки зданий - на Кубу, биометрические системы безопасности - в Гватемалу, оборудование для мониторинга кабельных линий - в Колумбию и для контроля учебных процессов - в Бразилию. Аргентинские студенты-стоматологи теперь практикуются на созданных в Москве анатомических моделях, а в Мексике используют новейшие ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха, поверхностей и воды.

В 2022 году для бизнеса столицы была запущена программа поддержки размещения и продвижения продукции на одном из крупнейших латиноамериканских онлайн-маркетплейсов. Так, на бразильский рынок вышли производители товаров для дома, настольных игр и детской одежды. Кроме того, 20 предприятий смогли представить свою продукцию партнерам из Мексики, Чили и Аргентины в рамках онлайн-бизнес-миссии, организованной городом, напоминается в материале.