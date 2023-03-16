Нефтяная отрасль России нарастила инвестиции в 2022 году на 22%

Их объем составил 1,818 трлн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нефтяная отрасль России в 2022 году сумела увеличить объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом на 22%, до 1,818 трлн рублей, следует из презентации Минэнерго РФ к докладу министра энергетики Николая Шульгинова (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Объем переработки упал с 280,8 млн тонн в 2021 году до 271,7 млн тонн в 2022 году. При этом выход светлых нефтепродуктов вырос до 63,8% с 61,2%.

Согласно документу, угольная отрасль нарастила инвестиции еще более значительно - на 52%, до 234 млн тонн.

Объем импорта угля в Индию возрос с 6,6 млн тонн в 2021 году до 20,1 млн тонн по итогам 2022 года, в Китай - с 53,6 млн тонн до 67,3 млн тонн.

Уровень налоговых поступлений угольной отрасли увеличился с 175 млрд рублей до 369 млрд рублей.