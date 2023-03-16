В Бурятии в июле запустят ГОК "Озерный"

Комбинат будет производить до 597 тыс. тонн цинкового и до 82 тыс. тонн свинцового концентратов в год

УЛАН-УДЭ, 16 марта. /ТАСС/. Горно-обогатительный комбинат "Озерный" в Бурятии запустят на несколько месяцев раньше, чем планировалось - в июле 2023 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на генерального директора компании "Озерное" Владислава Свиблова.

"Строительная часть выполнена на 95%, а технологическое оборудование смонтировано более чем на 80%. <...> После подключения подстанции в апреле мы планируем начать пусконаладочные работы, а в июле - начать переработку руды. Выход на проектную производительность ожидается в первом квартале 2024 года", - приводит пресс-служба слова Свиблова.

Уже набрана операционная команда, запущен промышленный водовод, котельная, все объекты внутренней энергетической инфраструктуры. В проект вложили более 61 млрд рублей. В целом объем частных инвестиций - около 93 млрд рублей. ГОК мощностью 6 млн тонн будет производить до 597 тыс. тонн цинкового и до 82 тыс. тонн свинцового концентратов в год, планируется создать примерно 1,2 тыс. рабочих мест.

Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщал, что ГОК введут в эксплуатацию к концу 2023 года. 15 марта на предприятии в ходе рабочей поездки в Бурятию побывали вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Отмечу высокую динамику реализации проекта, - приводит пресс-служба слова Чекункова. - Мы наблюдаем за ним с самого рождения, это была крупная инвестиция Фонда развития Дальнего Востока". По словам Трутнева, у проекта сложная история: за него дважды брались, потом останавливались. "Компания провела большую работу для того, чтобы подобрать технологии, которые могут обеспечить экономическую эффективность проекта", - цитирует пресс-служба слова полпреда.

Предприятию оказываются меры господдержки в части инфраструктурного обеспечения, компания-инвестор получит компенсацию за технологическое присоединение. Также это льготное кредитное финансирование со стороны государственных финансовых институтов.