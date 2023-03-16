Доля платежей через Tinkoff Pay среди клиентов банка на сайтах достигла 39%

Согласно исследованию сервиса интернет-эквайринга "Тинькофф касса", она превысила совокупные показатели сервисов Apple Pay и Google Pay в транзакциях клиентов кредитной организации до их ухода из России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Доля платежей с помощью сервиса Tinkoff Pay на сайтах с возможностью оплаты через этот сервис достигла 39% среди клиентов банка "Тинькофф", превысив совокупные показатели сервисов Apple Pay и Google Pay в транзакциях клиентов кредитной организации до их ухода из России. Такие выводы содержатся в исследовании сервиса интернет-эквайринга "Тинькофф касса" на основе анализа поведения потребителей более чем на 10 тыс. сайтов.

"На сайтах, где можно расплатиться с помощью Tinkoff Pay, доля этого способа оплаты среди клиентов "Тинькофф" достигла 38,8%. Это больше, чем была совокупная доля Apple Pay и Google Pay в транзакциях клиентов "Тинькофф" до ухода этих сервисов из России - 25,1% - на той же выборке сайтов", - сообщил банк.

Tinkoff Pay позволяет платить онлайн на сайтах и в приложениях без ввода реквизитов карты, выступая альтернативой ушедшим из России сервисам Apple Pay и Google Pay.

Отмечается, что чаще всего с помощью Tinkoff Pay платят с мобильного телефона - в 85% случаев, в остальных - с компьютера. 92% клиентов оценили удобство TPay на 5 из 5 баллов.

По словам вице-президента "Тинькофф" Сергея Хромова, банк постоянно увеличивает количество точек, где можно расплатиться Tinkoff Pay, и наполняет этот сервис новыми функциями для еще более комфортной оплаты. В перспективе предполагается, что этим платежным сервисом смогут воспользоваться не только клиенты банка "Тинькофф".