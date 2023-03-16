В Подмосковье появится сервис для предпринимателей "Помещение за рубль"

Арендная ставка для площадок, находящихся в аварийном состоянии, составит 1 рубль за кв. м. в год при условии, что предприниматель проведет капитальный ремонт или реконструкцию объекта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Новый сервис по подбору рабочего пространства для субъектов малого бизнеса "Помещение за рубль" планируется запустить в Московской области. Арендная ставка для площадок, находящихся в аварийном состоянии, составит 1 рубль за кв. м. в год при условии, что предприниматель проведет капитальный ремонт или реконструкцию объекта, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Через месяц на invest.mosreg.ru мы запускаем также, как "Земля за рубль", новый сервис для малого бизнеса - "Помещение за рубль". Зайдя на портал, можно подать заявку, выбрать место, кликнуть и быстро его получить", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В материале отмечено, что на единой инвестиционной карте Подмосковья будет размещена полная информация о состоянии помещения, его фото и технические сведения. Для помещений, находящихся в аварийном состоянии, арендная ставка составит 1 рубль за кв. м. в год. А ставка аренды для объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, будет равна налогу на имущество - 2% от кадастровой стоимости. По условиям программы предприниматель обязан провести капремонт в течение 1,5 лет или реконструкцию объекта за 3 года.