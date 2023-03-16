Bloomberg: ЕС намерен навязать борьбу США в гонке чистых технологий

Также Евросоюз намерен через углубление единого рынка высвободить €713 млрд для развития экономики к концу десятилетия

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Евросоюз планирует стать глобальным центром производства зеленых технологий, необходимых для энергетического перехода, и навязать конкуренцию США. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проекты документов.

По его данным, Еврокомиссия (ЕК) в четверг представит планы, согласно которым ЕС будет к 2029 году обеспечивать до 40% производства чистых технологий, в частности солнечных батарей и аккумуляторов, а также сырья, необходимого для их изготовления, такого как литий, кобальт и редкоземельные элементы. Также Евросоюз намерен через углубление единого рынка высвободить €713 млрд для развития экономики к концу десятилетия.

Стимулом для принятия подобных мер послужил принятый в 2022 году в США закон о снижении инфляции, вызвавший в Европе опасения начала "гонки вооружений в зеленых технологиях". В ЕС опасаются, что в результате многие важнейшие для энергетического перехода отрасли и производители могут покинуть европейский рынок и перебраться за океан.

Принятый в августе 2022 года в Вашингтоне закон о снижении инфляции, обеспечивший американской экономике господдержку в размере $369 млрд, предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, этот закон может привести к новой торговой войне. Во время визита в Вашингтон в декабре 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что протекционистские планы субсидирования американских компаний "угрожают расколоть Запад".