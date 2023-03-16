Курс турецкой лиры упал до рекордного уровня

Он составил 19,02 за доллар

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Турецкая национальная валюта в четверг побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 19,02 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

В последний месяц турецкая лира торговалась на отметке 18,80 - 18,88. Очередное падение началось 5 марта, после чего лира стала постепенно приближаться к отметке 19 за доллар США.

На данный момент лира продолжает торговаться на уровне 18,99.

Турецкая лира в ноябре 2021 года обвалилась почти на треть по сравнению с началом года. Причиной этого называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать учетную ставку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит в высоких процентных ставках серьезную проблему, которая не дает властям эффективно снизить инфляцию и остановить падение лиры.

Инфляция стала одной из главных проблем турецкой экономики в 2022 году. Ее причиной стали глобальные процессы в экономике, ожидания серьезной рецессии, а также резкое падение обменного курса турецкой лиры. Между тем лидер республики заявил, что в 2023 году власти будут работать, чтобы вернуть инфляцию к приемлемому уровню с перспективой в дальнейшем снова довести ее до однозначных параметров.