Томскнефтехим инвестирует более 330 млн рублей в модернизацию производства полиэтилена

Выпуск продукции намерены увеличить до 3,5 тыс. тонн ежегодно

ТОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Компания "Томскнефтехим" (ТНХ, предприятие "Сибура") начала модернизацию производства полиэтилена. Соответствующая линия сейчас работает на полной мощности, на ее улучшение направят 330 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба ТНХ.

"Томское предприятие СИБУРа начало работу по установке аппарата воздушного охлаждения на производстве полиэтилена - одном из основных для Томскнефтехима. Внедрение нового оборудования позволит заводу дополнительно выпускать до 3,5 тыс. тонн продукции в год, сохранив при этом качество производимых марок полиэтилена. Инвестиции в проект, включая проектирование и реализацию, превысят 330 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас линии полиэтилена работают с максимальной производительностью, поэтому дальнейшее увеличение объемов выпуска возможно за счет точечных решений.

"Внедрение аппарата воздушного охлаждения как раз является таким примером. При сравнительно небольших инвестициях мы получаем и прирост производительности, и экономический эффект для предприятия. При этом не теряем в качестве выпускаемой продукции, а наоборот, повышаем его, от чего выигрывают наши клиенты - производители упаковки и других социально значимых товаров", - приводятся в сообщении слова менеджера по технологии и развитию компании Евгения Ажеля.

Все оборудование, необходимое для реализации проекта, российского производства. В ближайшее время предприятие приступит к пусконаладочным работам. Реализация проекта завершится летом 2023 года, когда оборудование заработает на полную мощность.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Она реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.